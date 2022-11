(Di sabato 19 novembre 2022) L'analisi di Giuseppe Liturri Si prospettano novità - rispetto alle bozze circolate - per il decreto legge "Aiuti - quater" in attesa di apparire in Gazzetta Ufficiale. La più rilevante è la ...

Start Magazine

Il più grande difetto del Superbonus è la mancanza di conflitto di interesse tra committente e fornitore, elemento decisivo per il contenimento della spesa per le opere. L'analisi di Giuseppe Liturri ...... che svaria dal classico, sbarazzino, 'Me ne frego, non so se ben mi', al suggestivo e più ... salvo doversi rendere puntualmente conto di avere così tante e talida nascondere, da fare ... Vi spiego le magagne del Superbonus