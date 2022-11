Ultime Notizie – SuperEnalotto | numeri estrazione vincente oggi 19 novembre

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 19 novembre 2022) Idell’del concorso deldi, 192022. La combinazione: 19, 30, 44, 48, 58, 72. Jolly 40 e SuperStar 33. Nessun ‘6’ né ‘5+1’. Undici punti ‘5’ si sono aggiudicati una quota unitaria di 34.301,25 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è di 312,6 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione