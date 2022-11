Ultime Notizie – Covid | Bassetti | “Cerberus crescerà ancora ma no ad allarme”

(Di sabato 19 novembre 2022) “La situazione, per quanto riguarda i contagi, perché è chiaro che“, sottovariante di Omicron 5, “oggi al 30%, arriverà presto ad essere anche superiore. E’ una variante contagiosa, però non abbiamo quadri più aggressivi. Prova ne è che negli ospedali la situazione non è una situazione di difficoltà”. A puntualizzarlo all’Adnkronos Salute è Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che fa il punto della fase in corso e commenta anche i dati che emergono dall’ultima flash survey sulle varianti presenti in Italia, in cui si segnala il significativo aumento di BQ.1.1, battezzatasui social, con la sua famiglia BQ.1. “E’ chiaro – avverte l’esperto – che cresceranno le ospedalizzazioni ...

RomaDailyNews

2022 - 11 - 19 11:42:52 Podolyak: Ucraina non si inginocchierà davanti alla Russia 'Qualsiasi teoria del complotto sulla resa ucraina o sui negoziati segreti dell'Occidente con Putin non tiene conto ...I media statali nordcoreani hanno pubblicato stamane le foto di durante la supervisione del lancio avvenuto ieri di un missile balistico intercontinentale, nelle stime in grado di raggiungere ... Ultime Notizie Roma del 19-11-2022 ore 09:10 - RomaDailyNews Così come capitato per le ultime edizioni, anche quest’anno i concorrenti del GF Vip hanno una data prestabilita in cui dovranno scegliere se continuare o stoppare la propria avventura nel programma.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del ...