Skeleton | Coppa Europa 2022-2023 | Manuel Schwaerzer sale sul podio a Lillehammer

(Di sabato 19 novembre 2022) Nuovoinper l’Italia dello: nelle due gare disputate a, in Norvegia,ha conquistato un ottavo ed un terzo posto, mentre Giovanni Marchetti si è classificato settimo ed ottavo. In gara-1 successo per il cinese Haifeng Zhu, primo in 1’45?15, davanti al tedesco Cedric Renner, secondo a 0?20, ed allo statunitense Daniel Barefoot, terzo a 0?53. Settimo posto per Giovanni Marchetti a 1?22, ed ottavo pera 1?43. Quindicesimo Marvin Moscara, sedicesimo Gabriele Marenchino. In gara-2 centra il terzo posto, a 0?39 dal cinese Haifeng Zhu, ancora primo in 1’45?50. Secondo posto sempre per il tedesco Cedric Renner, ...