Oriana sbotta contro Antonino | “Forse non lo capisci bene Non mi piace quando…” Poi scatta la passione ma la regia censura

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 19 novembre 2022)Spinalbese eMarzoli hanno avuto una lite nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente si è infastidita, dopo avere notato che l’uomo non l’ha difesa durante il battibecco con Edoardo Tavassi. A fomentarla, Antonella Fiordelisi che a più riprese le ha fatto notare cheha dimostrato di “non essere un vero L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Antonella: “L’ho subito inquadrata e la distruggerò. Ha fatto una cosa che non doveva fare e non…”e Antonella deridono Micol: “Mi fa schifo che non ha lavato i capelli. Sul suo profilo Instagram è tutta modificata e…”...