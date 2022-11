Lusso piega la crisi | 2022 da record | vola a 1400 miliardi

(Di sabato 19 novembre 2022) Annoper il comparto dell’alto di gamma a livello mondiale che ha superato con decisione i livelli pre-Covid. Nonostante le turbolenze economiche, nelil mercato luxury globale crescerà del 21%, sfiorando quota 1.400di euro mentre si stima per i beni dipersonali un +22%, con 353. Lo scenario si prospetta positivo anche per il 2023, quando la marginalità delle imprese del settore si prevede in crescita del 6%.laÈ quanto emerge dall’Altagamma Consensus 2023 e dall’Altagamma-Bain Worldwide Luxury Market Monitor, presentato durante il 21esimo Osservatorio Altagamma. Questi risultati si inquadrano all’interno di un percorso che si prevede di crescita anche nel lungo termine: nel 2030 il valore di ...

