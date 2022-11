LIVE Sci alpino | Slalom Levi 2022 in DIRETTA | si qualifica Anita Gulli | tra poco Lara Colturi

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI11.08 Ci siamo, è il momento dell’albanese. Vedremo se ci toccherà iniziare a rosicare… 11.06 Troppo legnosa invece Marta Rossetti, in difficoltà anche tecnica sul muro. Chiude 39ma a 3?43, è fuori. L’Italia ha comunqueto una atleta, non era scontato. 11.05 SI! 22ma a 1?92! 11.03 Tocca ade Marta Rossetti. 11.01Della Mea è già 31ma, dunque fuori dalla seconda manche. Ora serve stare sotto i 2?60 perrsi. 10.59 Le prossime azzurre sarannocon il 47 e ...