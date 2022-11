Federer | “Ora lo stress è svanito | ma rifarei tutto da capo”

(Di sabato 19 novembre 2022) Rogersi è confessato ad una ‘tennis clinic’ all’Ariake Coliseum di Tokyo. Il campione svizzero, dopo essersi ritirato durante la scorsa Laver Cup, è diventato consapevole del peso e della fatica di viaggiare e giocare in ogni parte del mondo. Così il venti volte campione Slam: “Ora mi sento leggero, libero, lo. Ma. E’ finita la pressione, il dover sempre pensare al prossimo allenamento, alla prossima partita, ai viaggi e alle valigia da fare – le parole riportate da KyodoNews – Non me ne rendevo conto finché non ho detto basta, quando mi sono accorto che loeradel. E ti senti molto più leggero, sollevato. Il tour è duro… il viaggio, gli allenamenti, il jet lag. A nessuno è permesso dire ...

SPORTFACE.IT

Non vedo l'di giocare con Nole, è un esame di maturità per me. Affrontare in una semifinale ... Mancano Roger, per troppi impegni. E manca purtroppo Andreas Seppi, l'ex n. 1 italiano. Ma ci ......incredibile fare rally con, con Djokovic... Ho iniziato a giocare professionalmente pochi mesi dopo' Le cose sono partite bene, ma nel finale di stagione è arrivata l'esplosione eRune ... Federer: "Ora lo stress è svanito del tutto: ma rifarei tutto da capo" Adesso, Djokovic, fermo a quota cinque successi alle Finals (come Sampras e Lendl), cerca l’aggancio ad un altro record, quello di Federer. Non vince dal 2015. Ci riuscirà ora Il serbo parte sempre ...Tra le testimonianze inedite contenute nella nuova puntata de “L’Uomo della Domenica” dedicata a Roger Federer- in onda su Sky Sport dall’11 novembre- anche il commento di Adriano Panatta: "Francament ...