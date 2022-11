Dortmund | Moukoko | 'Sono felice al Borussia E sul futuro'

... Karim Adeyemi (Borussia), Niclas Fullkrug (Werder Brema), Serge Gnabry (Bayern Monaco), Kai Havertz (Chelsea), Youssoufa(Borussia), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Thomas ...Il giocatore del Borussiae ora in Qatar con la Germania, Youssoufa, ha parlato del suo futuro Youssoufa, giocatore del Borussiae ora in Qatar con la Germania, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro. FUTURO - "Deciderò più avanti cosa farò e lo scoprirete. Sento la fiducia dell'...Il giocatore del Borussia Dortmund e ora in Qatar con la Germania, Youssoufa Moukoko, ha parlato del suo futuro Youssoufa Moukoko, giocatore del Borussia Dortmund e ora in Qatar con la Germania, ha pa ...L'attaccante del Borussia Dortmund ha parlato dell'avventura che lo aspetta in Qatar e del suo futuro: il capitano tedesco lo invita ad andare a Monaco di Baviera ...