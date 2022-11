Bomba d’acqua su Formia | allagamenti e fiumi di fango FOTO E VIDEO

(Di sabato 19 novembre 2022) Dopo la violenta alluvione di due mesi fa, ecco che oggi una nuovasi è scagliata su, facendo temere il peggio. Stavolta è stata colpita la zona principalmente la zona di Rio Fresco e il rione Mola, dove si sono registratimolti danneggiamenti. Fortunatamente, però, la situazione è migliore rispetto a quella di settembre. Nel rione Mola, in via Gramsci, verso le 14:00 la pioggia violenta ha fatto trascinare un fiume diverso il cortile di un’abitazione. Si è allagata tutta l’area circostante, andando a coprire anche un’auto parcheggiata nel cortile. La massa di acqua eha raggiunto un’altezza di circa un metro e mezzo, scavalcando il muro di cinta del civico 24 di via Gramsci e abbattendone una parte. Crollato un solaio Nella stessa strada, ...

Meteo ultime notizieoggi a Castellabate, in Campania. La furia meteo si è abbattuta nella mattina di oggi sabato 19 novembre 2022 nel Cilento, in provincia di Salerno, causando allagamenti e ingenti danni ...Un vero e priorio disastro per il maltempo, è stato registrato oggi in Cilento. Alle ore 10:15, unaha colpito Agropoli, Castellabate e i comuni limitrofi. I Vigili del Fuoco di Salerno hanno già effettuato circa 30 interventi, mentre ne restano altri 50 in attesa di essere espletati. ...