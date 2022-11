Lo scherzetto di Fico | dopo il taglio dei parlamentari le spese per la Camera rimangono le stesse

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 18 novembre 2022) Roma, 18 novembre – Ildel numero deiavrebbe dovuto rappresentare un modo per risparmiare sui costi della politica, ma per ora si sta rivelando solamente un bluff. Una riforma che era stata fortemente voluta dal Movimento 5 stelle e che proprio questi ultimi stanno affossando.dei: cambiare tutto per non cambiare nulla La riforma costituzionale suldel numero deiera stata approvata nel settembre del 2020 tramite referendum. Con questa misura il numero totale deidella Repubblica italiana è sceso da 945 a 600, più precisamente da 630 a 400 per ladei Deputati e da 315 a 200 per il Senato. Una battaglia portata avanti soprattutto dal Movimento 5 Stelle che vedeva in ...