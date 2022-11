Tennis | Carlos Alcaraz non giocherà partite ufficiali fino agli Australian Open Il programma dello spagnolo

(Di giovedì 17 novembre 2022)nonincontriprima degli2023, primo Slam della nuova stagione indal 16 al 29 gennaio sul cemento di Melbourne. Il numero 1 al mondo sta recuperando dall’infortunio all’addome che gli ha impedito di prendere parte alle ATP Finals e alla Coppa Davis, ma la riabilitazione sembra procedere nel migliore dei modi. Il giovane fuoriclassetornerà ad allenarsi il prossimo 28 novembre presso l’Accademia JuanFerrero e poi scenderà in campo soltanto per incontri di esibizione. Si recherà ad Abu Dhabi, dove il 17 dicembreil Mubadala Exhibition a cui prenderanno partre anche Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Andrey Rublev, Frances Tiafoe, Cameron ...

Non è stato fortunato, ma è un grandissimo combattente e non si arrenderà' - ha promesso. Prima di immergersi nella off - season, Rafa disputerà una serie di esibizioni in Sudamerica con ...Alcaraz scrive la storia del: lo spagnolo è infatti il più giovane a chiudere l'anno al vertice del ranking mondiale . L'ultimo vincitore degli US Open infatti, grazie all'eliminazione ...Proprio la storia scritta da Rafa ha ispirato Carlos Alcaraz, che ha nel maiorchino il suo idolo. Il 2022 del giovanissimo spagnolo è stato un anno da record che lo ha portato anche oltre la ...Nonostante abbia dovuto fare i conti con gli infortuni, il 2022 è stato comunque un anno ricco di soddisfazioni per Rafael Nadal. Il fuoriclasse spagnolo ha conquistato due Major, gli Australian Open ...