Shakhtar Donetsk | fissato il prezzo per il gioiello Mudryk | cifra monstre!

(Di giovedì 17 novembre 2022) Come riportato da The Athletic, losta provando in tutti i modi a blindare il suoMykhaylo. Sul talentuosissimo ventunenne ucraino sono già diverse le concorrenti, specialmente dalla Premier League.Calciomercato Shaktar Il CEO dello, Sergei Palkin, ha dichiarato di essere stato ” saccheggiato ” da diversi club stranieri, che approfittando della guerra nel Donbass hanno strappato allo Shaktar diversi giocatori, giocando sulla voglia degli atleti di fuggire dall’Ucraina. Dopo aver perso quindi giocatori come David Neres, Marcos Antonio, Dodo, Fernando e Solomon, lo Shaktar hailper: si tratta di 100 milioni di euro.che si pensa ...

Roberto De Zerbi prova a pescare dalla sua ex squadra, lo Shakhtar: secondo Sky Sports UK , il Brighton punta il difensore ucraino Mykola Matviyenko .