Lombardia | liste d’attesa infinite nella sanità | quali soluzioni? Il dibattito in Regione

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sette mesi di attesa per un’ecografia alla spalla, più di cinque per una visita ginecologica con ecografia transvaginale, quattro mesi per una visita allergologica per sospetta allergia alimentare se si è in provincia di Bergamo, addirittura un anno in provincia di Varese. Sono solo alcuni esempi delle difficoltà che tutti i giorni devono affrontare i cittadini lombardi quando hanno bisogno di prenotare una visita: lesono, tanto da spingere chi può permetterselo a rivolgersi allaprivata. E costringere chi invece non ha risorse sufficienti a ritardare in continuazione il momento delle cure. Eredità dellalombarda targata Formigoni-Maroni, il problema dellenon ha trovato alcuna soluzione sotto la guida di Attilio ...

