Brugherio incontra per la prima volta San Giustino Il libero Marini | “Mi aspetto un’altra battaglia”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’anticipo del sabato sera (ore 20.30) dell’8° giornata del Campionato Serie A3 Credem Banca, in scena al Paolo VI, è laassoluta tra la Gamma Chimicae la ErmGroup San, formazione neo promossa nel consorzio della Lega Pallavolo Serie A. Tranquillamente battezzabile la “mina vagante” del girone, la formazione umbra ha mostrato il volto della cadetta che sa come dire la propria. In sette giornate ha collezionato 3 sconfitte e 4 vittorie, ultime due consecutive contro San Donà e Parma, che hanno fruttato 12 punti ed il 5° posto in classifica, entrando anche nella top tre delle squadre che hanno giocato il minor numero di set, avendo portato a casa, sia in caso di vittoria sia di sconfitta, tutti 3-0 o 3-1. Per questi successi si è avvalsa di un molto valido sestetto che passa per i confermati Sitti al ...