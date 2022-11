VIDEO Qatar | arrivano i tifosi ma… sono quelli veri?

...pubblicato unsui suoi social network in cui ha fatto pubblicamente coming out. 'Ero disgustato da me stesso' leggi anche Mondiali 2022, Lineker: "Giocatori gay facciano coming out in" ...E qui si parla solo del. È la sua decisione e la rispettiamo. Dobbiamo rispettarla. Non ci colpisce affatto" È chiaro che l'eco del, diventato virale, cui Bruno Fernandes sembra ...Il giornalista di TV2 Rasmus Tantholdt durante un reportage dal Qatar pochi giorni prima della partita di apertura della Coppa del Mondo FIFA, mentre stava parlando durante una… Leggi ...(LaPresse) Si avvicinano i Mondiali del Qatar e non si placano le polemiche dietro alla 22esima ... intimato a lui e alla sua troupe di interrompere le riprese. Nel breve video si vede il giornalista ...