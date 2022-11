Valerio Scanu tumore | malattia e intervento svelati dopo il coming out

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nella puntata odierna, mercoledì 16 novembre 2022,è stato uno degli ospiti di Oggi è un Altro Giorno. Il cantante, ex finalista di Amici di Maria De Filippi, si prepara a convolare a nozze con il fidanzato Luigi Calcara.aver fattoout e la proposta di matrimonio al suo compagno, nel salotto di Serena Bortone ha fatto una rivelazione inedita sulla sua vita privata:ha avuto unal polmone. Nel dettaglio, l'artista ha raccontato di aver combattuto contro lanel 2020: "Mi sono operato ma è tutto risolto. Ho avuto un problema al polmone e me ne hanno asportato metà. In quel periodo ero solo, avevo schermato la mia famiglia, volevo fare un po' l'eroe"....

