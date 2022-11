Tuttosport – “Avevo bisogno di giocare per capire come stavo”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) 2022-11-17 00:37:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: Il centrocampista della Juventus Paredes è partito titolare nell’ultima amichevole giocata dalla sua Argentina contro gli Emirati Arabi. La sfida è stata stravinta per 5-0 grazie alla doppietta di Di Maria e alle reti di Alvarez e Correa. Leandro è stato in campo per 75? prima di essere sostituito da Guido Rodriguez. Queste le sue parole al termine del match: “Ho finito bene, senza problemi. Mi ha fatto benequasi 80 minuti. Dopo l’infortunio ho giocato le ultime partite con la Juventus per arrivare a questa gara nel migliore dei modi e sono contento del risultato, del modo in cui abbiamo giocato e spero che arriveremo alla prima partita nella maniera migliore possibile.di questa gara per sapere ...

Adesso al lavoro per tornare in alto" (Piero Guerrini,)