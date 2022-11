Stipendio triplo a dicembre 2022 | ecco a chi spetta

(Di mercoledì 16 novembre 2022). Sarà un Natale particolarmente “ricco” per 2,2 milioni di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la gran parte (85%) del personale pubblico coperto dalla contrattazione nazionale. Dopo la firma del contratto della sanità, dopo lo sblocco di quello della scuola, è atteso il via libera all’intesa per i dipendenti di regioni, enti locali e camere di commercio. Praticamente agli aumenti contrattuali si andranno a sommare gli arretrati maturati nell’attesa di un rinnovo che riguarda il triennio 2019/2021. Dunque nel mese delle tredicesime, questi dipendenti pubblici avranno una sorta di, come dicevamo in apertura. Una lieta notizia annunciata da «Il Sole 24 Ore». Leggi anche l’articolo ...

