Perché nessuno dice che la piattaforma di Stato per i referendum digitali è online?

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sembra davvero che la cosa non interessi a. Eppure, si tratta di un grandissimo passo in avanti per la democrazia e per la sua evoluzione digitale nel nostro Paese. Da qualche giorno è andata finalmentelaper la raccolta delle firmeper i. Si tratta di un provvedimento annunciato, sicuramente, ma che – nella sua concretizzazione – ha vissuto momenti tribolati. Sembrava tutto fatto dopo l’approvazione dell’emendamento del deputato di +Europa Riccardo Magi, sembrava tutto estremamente complicato dopo la derubricazione dell’ex ministro Vittorio Colao (che aveva parlato di unache non avrebbe autenticato le firme). Si è risolto tutto negli ultimi giorni dell’esecutivo di Mario Draghi, grazie anche ...