Milan | operazione per Tatarusanu | svelato il motivo!

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Un’intervento agli occhi durato ben un minuto! Questo è quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport. L’attuale portiere titolare del, infatti, soffriva di astigmatismo misto elevato. Ad accorgersene è stato lo stesso dottore che lo ha operato, Angelo Appiotti, che circa un anno fa visitò sia Ciprian che la moglie. CiprianportiereI dettagli dell’intervento e i tempi di recupero: L’intervento, ben riuscito, punta a migliorare i tempi di reazione e la velocità del rapporto occhio/mano, due fondamentali per il ruolo da portiere. Il dottor Apiotti ha eseguito l’intervento tramite la tecnica “Femtolasik custom PSP” studiata per gli sportivi professionisti. Nel primo controllo post, Tata, aveva un visus naturale di 16/10. I tempi di recupero sono praticamente nulli. Per dire, ...

...scoperto quasi per caso di avere un problema agli occhi e ha corretto il difetto con un'... il dottor Angelo Appiotti , che rivela come ora il portiere delabbia una vista superiore ai ..."Il portiere delun anno fa aveva scoperto un problema di astigmatismo che lo portava a ... L', inoltre, non prevede alcun tipo di riabilitazione: Tatarusanu potrà godersi la vacanza ...Giorni di riposo in casa Milan per via della sosta Mondiale, dopodiché si tornerà a lavoro per preparare al meglio il ritorno in campo, fra circa due ...Il giocatore si è sottoposto ad intervento nella giornata di lunedì, ora è pronto per le vacanze prima di aggregarsi al gruppo ...