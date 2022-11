Chattare con te stesso e altre 4 cose che non sapevi di poter fare su WhatsApp

E poi le dipendenze da social network perché i ragazzi perdormono poco. Eppure, avverte, le dipendenze contrastanola maturazione cerebrale'. Che fare 'Anzitutto - la tesi di Vicari - ...se stessi Questa nuova funzione funge in sostanza da blocco note e promemoria . Nonostante che tale opzione esistesse già per iOS, la società è stata incaricata di implementare specifici ...Già disponibile in altre app di messaggistica, fa proprio quanto appena descritto, permettendo così ad esempio di appuntare un promemoria direttamente tra le chat, senza bisogno di affidarsi ad altre ...Chris Evans è stato nominato Uomo più sexy del mondo da People Magazine, un titolo già ottenuto da Chris Hemsworth alcuni anni fa.