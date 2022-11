Centro Diurno Disabili | una donazione per i laboratori espressivi

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Bergamo. Unadi materiale per dipingere e molto altro ancora per consentire ai 33 ospiti, dai 18 ai 65 anni, deldel Comune di Bergamo di continuare a coltivare la loro passione artistica, dando così libero sfogo al mondo interiore. Questo è il significato del dono ricevuto dall’Associazione Genitori Presolana Acca Onlus, nella figura di Elena Limonta, la sua presidente, che ha accolto il materiale di tre aziende, bergamasche e milanesi, per metterle a disposizione delle attività svolte a favore del servizio: colori acrilici e blocchi da disegno, cartoncini, fustelle, timbri, pigmenti, tamponi colore e nastri, rocche e filati ai quali faranno seguito, a carico dell’associazione, tele per pittura e pennelli per incentivare igiornalmente svolti al ...

