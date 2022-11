Velardi | «Nel Pd regressione verso il comunismo E col congresso puntano solo a salvarsi il c…o»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 15 novembre 2022) Non ci gira intorno, Claudio: il tema centrale del dibattito congressuale del Pd è «il c…o». Un pensiero espresso «cercando di sintetizzarne il merito politico in poche parole», che poi traduce in maniera un po’ più articolata, chiarendo che «la logica che presiede la lunga discussione iniziata dopo la sconfitta elettorale e che durerà fino a febbraio, se tutto va bene, è l’esigenza dell’attuale apparato dirigente di sopravvivere, magari mandando avanti la Elly Schlein di turno, sponsorizzata da Franceschini e presentata come novità della società civile», nonostante ormai da anni militi con incarichi elettivi di primi piano nelle file dem. Dunque, per l’ex dirigente Pci, che è stato anche stretto collaboratore di D’Alema premier, «il tema vero, su cui è difficile anche per me scherzare, è questo: il Pd, oggi, è un partito senza ...