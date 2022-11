Dipendente di Twitter corregge Elon Musk sui social | lui lo licenzia

(Di martedì 15 novembre 2022) Dopo i numerosi manager e impiegati diliquidati dain seguito all’acquisizione del, il patron di Teslaanche un altroche aveva osatorlo pubblicamente. Tutto è nato proprio sulnetwork dopo un cinguettio diche si scusava con gli utenti perché “è estremamente lento in molti Paesi”. Eric Frohnhoefer,di, ha pensato bene dire il suo datore di lavoro pubblicamente: “Ho passato 6 anni a lavorare super Android e posso dire che questo è sbagliato”. A chi gli aveva fatto notare che forse era meglio risolvere in privato la questione, magari ...

I due hanno avuto un botta e risposta in un thread pubblico su, su questioni tecniche riguardanti le prestazioni dell'app per Android. Musk che ha scritto: 'è super lento su Android .... pubblicando sule immagini che mostrano due uomini che compiono atti di vandalismo sull'opera, uno dei quali appoggia la mano sul vetro, prima di essere neutralizzato da un. Chi ...Uno dei suoi dipendenti “osa” correggerlo in pubblica piazza ed Elon Musk lo licenzia “in diretta”. È quanto successo nelle scorse ore su Twitter ad un malcapitato lavoratore della stessa piattaforma ...È accaduto qualche ora fa in diretta su Twitter a Eric Frohnhoefer, un dipendente della piattaforma social recentemente acquistata da Elon Musk, il magnate di Tesla. Un dipendente Twitter, Eric Frohnh ...