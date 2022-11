Danimarca | Hjulmand | “Aspettative Mondiale? Essere lì e fare il nostro lavoro”

(Di martedì 15 novembre 2022) Kasper, Ct della, ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia della partenza per il Qatar.“Per quanto ci riguarda, le nostresono dilì eil”. La scorsa settimana la Fifa ha respinto la richiesta della Nazionale danese per allenarsi indossando magliette con il messaggio “diritti umani per tutti”, il Presidente della Federcalcio danese ha però informato: “Non indosseremo questa maglia. I ragazzi sono lì per giocare a calcio, sognano di vincere la Coppa del Mondo e dovrebberoin grado di concentrarsi sul gioco”. SportFace.

Lacompleta le convocazioni con gli ultimi cinque calciatori da portare in Qatar per il mondiale Kasper, ct dellaha ultimato le convocazioni per i mondiali, portando da 21 a 26 i calciatori della rosa. Si tratta del portiere Frederik Rønnow (Union Berlion), del difensore Alexander ...Raccontare lain una fase finale di un grandissimo torneo non può prescindere dal ... proprio come Eriksen, tornato a disposizione di coache pronto a trascinare i compagni in campo. ...Sarà un mondiale di calcio senza alcun rappresentate del Lecce. Le residue speranze di vedere un calciatore della rosa di ...Il sogno è replicare il miglior piazzamento di sempre ai Mondiali, i quarti di finale. Tutto sulla Danimarca: la rosa, la formazione tipo e i consigli per il fantamondialeContentsIl sogno è replicare ...