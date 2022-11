Canone Rai 2023 | si paga ancora in bolletta Quanto costa e come si paga - Economia - quotidiano net

(Di martedì 15 novembre 2022) E' stata una delle tasse più odiate - e in passato più evase - dagli italiani. Eppure in larga parte d'Europa sipiù che in ...

E' stata una delle tasse più odiate - e in passato più evase - dagli italiani. Eppure in larga parte d'Europa si paga più che in ...Anche nel 2023 l'importo delsarà accorpato alle bollette dell'elettricità . La conferma arriva da una nota del ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) , guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti, in cui si legge ...E' stata una delle tasse più odiate - e in passato più evase - dagli italiani. Eppure in larga parte d'Europa si paga più che in Italia ...La decisione del Ministero dell'Economia e Finanze sul canone Rai. Ecco se, e come, si dovrà ancora pagare l'impopolare misura.