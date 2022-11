Ultime Notizie – Ucraina | “missione addestramento Ue operativa in due settimane”

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Entrambe” le riunioni del Consiglio Ue oggi e domani, il Consiglio Affari Esteri e il Consiglio Difesa, saranno “concentrate sull’. Oggi lanciamo ladiper l’esercito ucraino: saràin un paio di”. Lo dice l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, a Bruxelles a margine del Consiglio Esteri, in cui tra le varie ed eventuali si parlerà anche di migranti, su richiesta dell’Italia. La, ricorda Borrell, “sarà basata in Polonia e addestrerà 15mila soldati ucraini”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

"Ledalla guerra sono buone per gli ucraini. Oltre alla riconquista di Kherson, l'esercito russo si sta ritirando. Questo dimostra che la scelta di sostegno militare ucraino era quella giusta.Come sarà il reddito di cittadinanza dal 1º gennaio 2023 Per ora circolano solo ipotesi, certezze non ce ne sono. Il governo Meloni non cancellerà 'di netto' il sussidio ma, come già annunciato ...Il colosso tecnologico Baidu Inc. (il cinese Google) ha appena presentato alla sua conferenza annuale l’ultima nata nella sua famiglia di auto a guida autonoma: il suo nome é Apollo RT 6, ha il volant ...Le voci giravano già da tempo e ora arrivano le prime conferme: il Movimento 5 stelle è pronto ad elargire "poltrone di ...