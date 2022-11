“Sono stata operata” L’ex UeD lo annuncia con una foto dall’ospedale | le condizioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022) La notizia è arrivata in queste ore ed èta dalla diretta interessata sui social. Irene Capuano, ex UeD, è. Lei era uscita allo scoperto già qualche giorno prima con alcune rivelazioni sul suo stato di salute, ma adesso ha anche spiegato nei minimi dettagli cosa le è successo e ha ovviamente fatto i dovuti ringraziamenti a tutti coloro che l’hanno aiutata in questo difficile momento, in primis i sanitari che sipresi cura della donna per migliorarle il più possibile le sue. Ha inoltre postato diverse. Irene Capuano,di UeD, èquindie ha scritto diversi messaggi su Instagram per illustrare tutto. In precedenza aveva fatto sapere: “12-11-2022 ...