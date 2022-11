(Di lunedì 14 novembre 2022) Mentre lachiude le frontiere di Ventimiglia e continua a respingere iprovenienti dall’Italia. Nel nostro Paese continuano ininterrottamente gli sbarchi di250 quelli sbarcati stamane nel porto di, in provincia di Reggio Calabria. I, fra cui donne e bambini, viaggiavano su un peschereccio a circa 40 miglia dalla costa quandostati soccorsi da due mototte della Guardia Costiera. Dopo essere sbarcati, istati collocati nella struttura gestita dalla Croce Rocca e dalla Protezione civile nel centro della Locride. Si tratta, come riporta l’Ansa.it, del 74esimo nel 2022 per un totale di 10mila ...

, spiega la ong, riferiscono che 'l'acqua è entrata nella barca e hanno già chiesto soccorso diverse volte'. Queste sonodue delle richieste di soccorso in mare ricevute nelle ultime ...Nelmese di ottobre, gli Stati membri dell'UE 36.500 attraversamenti irregolari, il 47% in piu' rispetto allo stesso mese dell'anno ... Migranti, solo la Francia non vede l'emergenza: a Roccella Jonica ne sono arrivati in 250, altri 78 a Pozzallo che ricordava - in fase di firma della legge - il «dovere» del salvataggio dei migranti in difficoltà. Ma non solo. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha rilanciato una sorta di 'Piano Marshall ...I migranti, spiega la ong, riferiscono che "l'acqua è entrata nella barca e hanno già chiesto soccorso diverse volte". Queste sono solo due delle richieste di soccorso in mare ricevute nelle ultime ...