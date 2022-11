Dopo 908 giorni in orbita | si è conclusa la missione record dell' aereo X-37B dell' US Space Force

Il bitcoin oscilla tra i 16.500 e i 17.000 dollari,aver toccato un minimo intraday a 15.807 ... Segno più anche per UniCredit (+0,84% a 12,euro). Spicca la performance di Atlantia (+1,1% a 22,...... completando una missione record digiorni passati in orbita bassa terrestre. Il mezzo, ...i 780 giorni della quinta missione (OTV - 5). Iniziato nel 2010, il programma X - 37B ha prodotto due ...All'U-Power Stadium un Monza in versione deluxe spazza via la Salernitana. Segnano Carlos Augusto e Dany Mota nel primo tempo, Pessina fa 3-0 su rigore nella ripresa. Per i granata, che rimangono anch ...Il Boeing X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) ha stabilito un nuovo record dopo aver trascorso 908 giorni in orbita prima di atterrare al Kennedy Space Center della NASA in Florida alle 5:22 ET superando ...