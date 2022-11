Perché l’Italia deve armarsi contro le guerre ibride

Leggi su it.insideover

(Di domenica 13 novembre 2022), sono ormai sulla bocca di tutti, il loro ingresso nel vocabolario delle masse è avvenuto da tempo, ma un dibattito serio su come affrontarle, perlomeno qui in Italia, ancora non è iniziato. Un grave errore, in parte legato alla discontinuità politica, al quale è necessario rimediare il prima possibile. Un mattoncino rilevante nel InsideOver.