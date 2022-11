Oriana limona con un gieffino nel confessionale | i due escono allo scoperto

Leggi su biccy

(Di domenica 13 novembre 2022) L’arrivo diMarzoli al GF Vip ha scosso la casa e da subito due gieffini hanno dimostrato di essere interessati alla bella spagnola. Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese si sono avvicinati parecchio alla nuova arrivata, che però ha fatto fatica a scegliere. Nonostante Alfonso Signorini l’abbia messa all’angolo, la Marzoli non si è esposta: “Sono due bei ragazzi che ti devo dire. Se mi interessano, oddio non lo so. Diciamo che nella casa ci sono almeno 3 ragazzi belli e loro fanno parte di questo gruppo. Però vediamo adesso. Uno dei due? Oddio non lo so non chiedermelo“. E alla fine pare cheabbia fatto la sua scelta. Ieri sera infatti la nuova gieffina ha rivelato ad Antonella Fiordelisi di averto Antonino Spinalbese nel. Antonella le ha consigliato di dirlo in puntata, così da ...