LIVE F1 | GP Brasile 2022 in DIRETTA | Russell in pole | Ferrari tenta il colpo

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA IN CHIARO SU TV8 19.00 VIA AL GIRO DI RICOGNIZIONE!!! 18.59, Hamilton, Verstappen e Perez con le soft, Leclerc e Sainz con le medie. 18.58 Sale la tensione, i meccanici abbondano la piste e tra poco si comincia!! Gomma gialle per le18.56 Vedremo come i due piloti Mercedes gestiranno la presenza nelle prime due piazzole. Vedremo se Verstappen riuscirà a rimontare. 18.53 Piloti molto concentrati per un GP che si presenta molto incerto. 18.50 “Rispetto a ieri ci sono 15°C in più sull’asfalto e questo potrebbe influire sulle gomme. Strategie e gomme faranno la differenza. Il risultato di squadra è il primo obiettivo, se Leclerc ne avrà bisogno Sainz lo aiuterà. Interlagos è una pista con cui si riesce a superare, sarà importante il passo gara“, le ...

In prima fila anche l'altra Mercedes di Hamilton. Ferrari: Leclerc scatta dalla terza fila, Sainz dalla ...Segui la cronaca del GP di Interlagos, con azione in pista e sorpassi, raccontati con la diretta testuale aggiornata giro per giro ...Il weekend del Gran Premio del Brasile è iniziato e sta proseguendo all'insegna delle sorprese, dello spettacolo e del divertimento. Dopo la clamorosa pole position di ieri guadagnata da Kevin Magnuss ...