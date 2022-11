La Gazzetta dello Sport

La Juventus batte 3 - 0 la Lazio, vince la sesta partita consecutiva in campionato senza incassare gol e va alla lunghissima sosta invernale al terzo posto in classifica, superando proprio la Lazio. ...A Milano contro l'Inter e poi venerdì 13 contro la: i napoletani sono scaramantici" La ... Sopra, piccolino, il richiamo di un editoriale: "Spalletti inma occhio allo stop". Il giornalismo, ... Juve in volo: 3-0 alla Lazio, sesta vittoria in fila e terzo posto Una doppietta di Kean ispira l'ennesimo risultato utile, mentre la difesa continua a non subire gol. Di Milik (assist di Chiesa) il terzo sigillo. Ora i bianconeri sono a -10 dal Napoli ...Non si ferma la marcia del Catanzaro che passa di misura al "Rocchi" di Viterbo contro il Monterosi nella tredicesima giornata del girone C di Serie C. Alla capolista per lo 0-1 basta un gol ...