(Di domenica 13 novembre 2022) Entrambi finiti contro un'albero, altri giovani in rianimazione in Emilia e nel Frusinate. Morta la 14enne ferita in uno scontro a ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Entrambi finiti contro un'albero, altri giovani in rianimazione in Emilia e nel Frusinate. Morta la 14enne ferita in uno scontro a ...Si tratta di uno dei più gravinella storia degli air show negli Stati Uniti. Nel 2019 si ...e un Bell P - 63 Kingcobra si sono scontrati e si sono schiantati intorno alle 13.20 di, ... Incidenti, sabato notte drammatico: 21enne morto a Osoppo, vittima di 19 anni a Bellante Tragedia su via Pontina a Latina, dove un 51enne è morto travolto da un’auto mentre era uscito a controllare la sua macchina in avaria ...Due storici aerei militari si sono scontrati e schiantati al suolo sabato, durante un'esibizione aerea a Dallas, provocando una forte esplosione. I due ...