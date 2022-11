(Di domenica 13 novembre 2022) All'alba di stamattina, 13 novembre 2022, un uomo di 48 anni, italiano, è statoa Coverciano, in via Ermenegildo Pistelli. A scoprire il corpo e a chiamare il 118 e le Forze dell'Ordine è stata una residente della zona L'articolo proviene daPost.

Firenze, 48enne trovato morto in strada per un colpo d'arma da fuoco All'alba di stamattina, 13 novembre 2022, un uomo di 48 anni, italiano, è stato trovato morto a Coverciano, in via Ermenegildo Pistelli. A scoprire il corpo e a chiamare il 118 e le Forze dell'Ordine ...