Cina | altri due lanci orbitali in quattro ore

(Di domenica 13 novembre 2022) Lacontinua a stupire per la frequenza delle sue missioni spaziali; in meno diore, ha piazzato in orbita un nuovo satellite meteorologico e spedito verso la Stazione Spaziale Tiangong (TSS) il veicolo cargo Tianzhou-5.

Il progetto da 600 MW è un simbolo della partnership- Uganda, che deve però ancora dare i ... come lo sport, "ma parlare dipaesi, o anche della politica dell'Uganda, è ciò che [Muhoozi] ......alla, ma anche per gli impegni nelle fonti rinnovabili e nel settore digitale. Riguardo a quest'ultimo aspetto c'è da sottolineare che l'India ha un grosso vantaggio rispetto a moltipaesi ...Secondo quanto anticipato, i due discuteranno di tutte le questioni più scottanti: Taiwan, i rapporti economici Cina-Usa, il conflitto in Ucraina, la Corea del nord, i diritti umani.Da una settimana mi trovo a Sharm el Sheikh per la Conferenza Globale sul Clima ( COP27 ), con altri 41.000 delegati da ogni parte del mondo. La Conferenza si chiuderà tra 10 giorni ed è sinceramente ...