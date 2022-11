Serie B 2022 2023 | il Benevento vince in rimonta con la Spal | ok Reggina e Parma | pareggiano Bari e Sudtirol

(Di sabato 12 novembre 2022) Cannavarola sfida con l’ex compagno di nazionale Daniele De Rossi. Ilritorna are da settembre e lo fa inche va in vantaggio nel primo tempo con una punizione di Esposito ma si fa riprendere nella seconda frazione. Decisivo il cartellino rosso rimediato da Peda al 62? che avvia ladei giallorossi che trovano due gol tra il 74? e il 78? prima con Capellini e poi con La Gumina che regalano la prima vittoria a Cannavaro.che sale a 14 punti pari con Modena e Cosenza in zona playout.che resta ferma a metà classifica in 12^ posizione a 15 punti. Primo tempo equilibrato con lache prova a fare la partita e ilche si difende con ordine. A sbloccarla ...

