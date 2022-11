Oroscopo del Sud | importanti ansie per Cancro e Vergine

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 12 novembre 2022) Ciao a tutti! Vi diamo il benvenuto all'di oggi. Siete curiosi di sapere cosa vi attende? Allora andate avanti a leggere! Ariete Oggi è un giorno molto pesante per voi Arietini, caratterizzato da tensioni in tutti i settori della vita. Nonostante le vostre buone intenzioni, non riuscirete a ottenere grandi risultati ed essere costretti a rimanere delusi. Questo periodo difficile sarà solo di passaggio e presto riceverete nuove soddisfazioni! Toro Il Toro oggi sarà felice e soddisfatto! Tutto quello che gli starà intorno lo supporterà e gli darà quella carica emotiva che serve per fare le cose con passione! In amore potrebbe avere qualche problema, ma nulla di insormontabile. Salute e lavoro nella norma. Gemelli In questo giorno potreste mettervi in gioco proponendovi in nuove situazioni professionali. Si profila un periodo intenso e stimolante, ricco di ...