Napoli | la probabile formazione anti - Udinese | ancora out Kvaratskhelia

(Di sabato 12 novembre 2022)- Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Khvichaper la terza partita consecutiva. Dopo aver saltato le sfide contro Atalanta ed Empoli , il georgiano (la cui convocazione in ...

Dopo aver saltato le sfide contro Atalanta ed Empoli , il georgiano (la cui convocazione in Nazionale sembra a rischio) salterà anche l'ultimo impegno delal ' Maradona ' contro l' Udinese ...formazione- Udinese A proposito dellaformazione delcontro l' Udinese , l'edizione odierna di Repubblica scrive: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Sabato 12 novembre ore 15:00 stadio Maradona di Napoli. Il Napoli affronta l’Udinese nella 15esima giornata del campionato di Serie A 2022-23. Diretta TV sui canali DAZN e in radio su Kiss Kiss Napoli ...Derby emiliano nell'ultimo turno di Serie A prima della sosta per i Mondiali di Qatar 2022. I rossoblù di Thiago Motta sfidano i neroverdi di Dionisi ...