Sarri trema | la Juventus prepara l’assalto | è un colpo gobbo

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 11 novembre 2022) La, oltre al campo, sta pensando anche al mercato e occhio alla possibilità di levare un big a. Non è Milinkovic-Savic. Il mercato è sempre aperto; anche se ufficialmente la sessione è chiusa, le società lavorano costantemente per migliorare le proprie rose. Non fa eccezione, ovviamente, lache sembra stia pensando a come intervenire per dare più qualità ad un tecnico, Allegri, costretto, nella prima parte di stagione, a fare di necessità virtù considerando i diversi infortunati avuti. Difficile che a gennaio ci siano movimenti come successo l’anno scorso quando la società bianconera mise sotto contratto Vlahovic; discorso diverso, ovviamente, per la prossima estate quando lapotrebbe andare a bussare alla porta di. LaPresseAbbiamo sempre detto di come la ...