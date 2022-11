"E' importante essere qui per valorizzare ildinel mondo. Ne stiamo parlando da mesi. Un appuntamento importante anche per la presenza di fondamentali buyers internazionali della grande distribuzione. Questo va nel solco dell'...Il tutto adagiato su un ristretto di "mpepata" di cozze arricchita con del, una salsa di riccio di mare, del caviale, dell'alga fritta per donare croccantezza. Praticamente un ...Venerdì, 11 novembre 2022 Home > aiTv > Pomodoro Pachino, Forte (Ice):valorizzare made in Italy nel mondo Roma, 11 nov. (askanews) - "E' importante essere qui per valorizzare il pomodoro di Pachino ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...