(Di venerdì 11 novembre 2022) Ledelledel GP deldi F1: ecco i voti ai protagonisti della caccia alla pole anticipata al venerdì sul circuito di Interlagos che vale la griglia di partenza della sprint race del sabato.surreali:con la pole dopo 139 gare senza nemmeno una top-3 in qualifica,che viene boicottato dallae domani parte decimo per un errore clamoroso. E poi il solito Verstappen ormai imperturbabile e all’ennesima prima fila, Russell che fa incidente, costringe lea chiudersi anzitempo e allo stesso tempo si ritrova terzo, con Sainz quinto e tutto sommato positivo. Ecco allora ledi oggi. KEVINVOTO ...

SPORTFACE.IT

LEDI VALENCIA Il Gran Premio della Comunità Valenciana ha assegnato il titolo mondiale della ... che questo weekend ha sbagliato solamente le. Bravo Luca, merita un trattamento da ...LA GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP,GP VALENCIA JORGE MARTIN, 10: mentre tutti gli occhi sono sul duello tra Bagnaia e Quartararo, lo spagnolo della Pramac continua a volare nelle ... Pagelle F1 qualifiche GP Brasile 2022: Magnussen eroe, disastro Ferrari con Leclerc Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...VOTO 9 Nove come il piazzamento finale, sufficiente a mettere al sicuro il titolo in capo ad un gran premio che lo ha però visto protagonista solo nel serratissimo (ma breve) duello iniziale proprio c ...