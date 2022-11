Nuoto | Benedetta Pilato | “Nei 50 voglio tornare quella di prima Maturità un mese prima dei Mondiali nel 2023…”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Rimettersi in moto e confermarsi.si avvia a concludere il suo magico 2022 con idiin vasca corta a Melbourne (Australia) dal 13 al 18 dicembre. Dopo gli ori e argentied europei dei 100 e 50 rana a Budapest (Ungheria) e Roma nella piscina da 50 metri, Benny riparte e sarà una nuova sfida. In primis l’obiettivo è ritrovare la sua nuotata. L’ha detto chiaramente ai microfoni quest’oggi, dopo il titolo vinto nei 50 rana con il tempo di 29.71: “Il tempo non mi piace molto. Sto lavorando per ritrovare la mia nuotata, dal momento che nell’ultimo periodo avevo faticato su questa distanza. E’ chiaro che l’obiettivo principale resta il 100 in vasca lunga, ma mi sto preparando pera nuotare i tempi che facevo precedentemente. Oggi bene nella ...

Il campione del mondo in carica precede Simone Stefanì (Fiamme Oro / Time Limit; 50 43) e Christian Ferraro (Montebelluna; al personale con 50 88). In precedenzaPilato aveva doppiato ...Argento anche per la 'signora Scozzoli' Martina Carraro, che nei 50 rana sfiora l'impresa (29 98) controPilato (29 71).I risultati della terza sessione di finali ai Campionati Assoluti di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento in quel di Riccione.Va componendosi la squadra dell'Italnuoto che partirà per disputare i Mondiali di vasca corta a Melbourne. Ci sarà anche Matteo Rivolta ...