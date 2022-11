Calendario Billie Jean King Cup 2022 oggi | orari 11 novembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) Termineràla fase a gironi delle Finals dellaCup. Ieri è stato il giorno decisivo per i gruppi B e C (Australia e Gran Bretagna hanno chiuso al primo posto il loro girone e si sfideranno dunque sabato in una delle due semifinali), mentre quest’sarà una giornata fondamentale per i gironi A e D: in palio ci saranno i due posti per l’altra semifinale. A Glasgow (Scozia) ilodierno si aprirà con lo scontro tra Svizzera e Canada (inizio alle ore 11:50). Entrambe le squadre sono reduci dalla vittoria per 3-0 contro l’Italia eproveranno a trovare un altro successo per proseguire il cammino in questo torneo. A seguire ci sarà la sfida tra Repubblica Ceca e Stati Uniti (comunque non prima delle 17:30). Anche in ...