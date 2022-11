Tensioni in Kosovo | timore nella popolazione | “In questi momenti si rompono amicizie e tornano nazionalismo e rischio escalation”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un passo in avanti e molti indietro. La percezione della situazione politica è soprattutto questa per chi vive a Mitrovica, città nel nord del, a pochi chilometri dal confine serbo. Il luogo è noto soprattutto perché la comunità albanese e quella serba vivono insieme senza realmente convivere, separate come sono da un ponte che rappresenta una linea divisoria così netta che molti la definiscono a tutti gli effetti un confine. I media negli ultimi mesi sono tornati a raccontare spesso questa area. La ragione ufficiale dell’interesse è legata alleseguite alla decisione del premier kosovaro Albin Kurti di introdurre diversi regolamenti ispirati al “principio di reciprocità” con la Serbia, tra cui una misura che vieta la circolazione delle auto con targa serba all’interno del Paese. La verità, tuttavia, è che la scelta adottata da Kurti ...