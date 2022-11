Stop della Francia ai rifugiati dall’Italia | Roma protesta | «Totalmente incomprensibile» La frecciata di Salvini all’Ue

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 novembre 2022) E’ scontro aperto tra Italia esulla gestione dei migranti a bordonave Ocean Viking. Parigi ha confermato che lo sbarco dei 234 migranti potrà avvenire domani, al porto di Tolone. Ma per bocca del ministro degli Interni Gérald Darmanin ha annunciato una forte “sanzione politica” contro l’Italia per la scelta, definita, «» di non accogliere la nave. Lasospenderà l’accoglienza prevista di 3.500, e ha invitato “tutti gli altri partecipanti” al meccanismo di ricollocamento europeo dei migranti, “in particolare la Germania“, a sospendere l’accoglienza dei profughi attualmente in Italia. Una presa di posizione durissima, contro cui fioccano le prime reazioni da. Quale solidarietà? Già questa mattina il ...