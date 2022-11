Migranti e Ong | oltre 600 persone sbarcate a Lampedusa in 36 ore DIRETTA

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sull'isola siciliana nella notte sono arrivate 118su tre barchini e nell'hotspot si trovano1.300. Su uno dei barchini soccorsi al largo è stato trovato anche il cadavere di un neonato di 20 giorni originario della Costa d'Avorio. Intanto la Ocean Viking con a bordo 234naviga in prossimità delle coste orientali della Corsica e apre lo scontro fra Italia e Francia, con il presidente del Consiglio Meloni che ripete: "Il governo italiano sta rispettando le convenzioni internazionali"

... dal 2015 è impegnata nelle operazioni di salvataggio in mare operate dall'Open Arms . Ossia una delle organizzazioni di attivisti più impegnate nel portare in Italia migliaia dinel ...... Calenda chiama Letta e scommette su Moratti Meloni attacca le: "Sulle navi ci sononon naufraghi. Bizzarra la decisione dei medici sugli sbarchi" Beppe Grillo "io sono il peggiore" ...Lo ha affermato l'avvocato Riccardo Campochiaro, legale della ong Humanity One e presidente del Centro Astalli di Catania, al programma "L'Italia s'è desta" ...