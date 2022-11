BJK Cup 2022 | l’Italia è spalle al muro con il Canada | serve un miracolo | ma può non bastare

(Di giovedì 10 novembre 2022) La Billie Jean King Cuprischia di concludersi immediatamente perdi Tathiana Garbin. In quel di Glasgow le azzurre hanno combattuto ieri con la Svizzera, incassando però una sonora sconfitta per 3-0 che ha abbattuto notevolmente le già poche speranze di primo posto nel girone A. La strada per Martina Trevisan e compagne si fa ancora più in salita, poiché quest’oggi sarà ila sbarrare la strada al tricolore. E almeno sulla carta, il compito sembra ancor più arduo di quanto visto mercoledì. Poiché la selezione guidata da Sylvain Bruneau, che sostituisce Heidi El Tabakh fuori per problemi personali, può vantare due singolariste di ottimo livello. A partire da Leylah Annie Fernandez, che poco più di un anno fa incantava il pubblico dello US Open spingendosi fino all’atto finale perso con Emma Raducanu; da allora però ...

